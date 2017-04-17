桃園龍潭聖亭、干城路將拓寬 今拆除民宅

桃園市龍潭區聖亭、乾成路口將進行拓寬，17日進行民宅拆除作業，未來4米寬的道路將拓寬成8米。(賴佑維攝)

桃園市龍潭區聖亭、干城路口相當狹隘，車輛無法會車，干城路轉聖亭路車輛須在路口前10米停等，但若外來車輛不熟路況，直接停在路口往往造成交通堵塞。龍潭區公所向市府爭取預算，4米寬的道路將拓寬為8米，17日已進行路口旁民宅拆除作業。

居民說，聖亭、干城路口雖有4米寬，但路旁電桿佇立，車輛根本無法會車。若有車子在干城路口停等紅燈，聖亭路來車根本無法進入。後來在干城路口往內約10米處設立停止線，狀況才稍有好轉。但如果外來車輛不懂停止線用意，到路口才停車等紅燈，往往造成交通堵塞。

(中時)