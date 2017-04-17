大溪國中藝文展 立體建築吸睛

大溪國中舉辦親職教育師生藝文展，邀集教師攝影社、教師和學生作品共數百件作品，其中學生們的立體建築設計作品也相當吸睛。(賴佑維攝)

桃園市大溪國中舉辦親職教育師生藝文展，邀集教師攝影社、教師和學生作品共數百件作品，包含一般設計、繪畫、立體紙雕、剪紙藝術等。另外學生們的立體建築設計作品20餘件，有漂亮的鐵塔、地中海別墅等，相當吸睛。

大溪國中校長祁樹華表示，每年舉辦親職教育師生藝文展，今年共數百件作品展出，此次展覽邀集數百件作品，此外不只是學生的作品，攝影社教師的作品也一同呈現，讓學生了解老師的興趣以及作品。

(中時)