蓄積職場軟實力 雲科大跨系聯展
雲林科技大學設計學院畢業首展上午登場，「FEVER PARTY」主題將工設、視傳、建築、數媒與創設5系比擬為派對中性格鮮明的5怪人，瘋狂的事隨之而來，設計在交流醞釀下成為一股力量，因而對環境產生影響。
該5系藉由5個怪人串聯各設計領域，凸顯各系特色，工業設計系「循根 Deeply Explore」探索與研究生活中各行各業，依循根本並且同時創新，在思考與精煉後，透過設計，創造美好生活。視覺傳達設計系「PLAN A」設計人發現問題並起頭改變現狀。
建築與室內設計系「境形式」在無垠宇宙中界定了空間，還是又創造了一個小宇宙，宛如哲學問題令人不斷思索。數位媒體設計系「粗東西 chew don’t sit」 將該系幻化成一位喜歡吃零食，使用1+1魔法帶給大家快樂的魔法少女。創意生活設計系「BLOOM」意喻該系4年的心血及能量是醞釀及等待，待通往熟成之路，綻放設計力量與朵朵不凡風采。
設計學院長黃世輝說，畢業專題製作是傳統，也是傳承，更是學生成長的轉捩點，透過試煉將4年所學綜合應用，完成豐碩的設計，從中所獲取的經驗是進入職場的軟實力，未來可為社會創造出正面影響力。
(中時)
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