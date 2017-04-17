幸福時光徵件 快說出你心中的「彰化味」

新和興歌仔戲團少年團員粉墨登場以歌仔戲調唱出彰化美食美景等等獨特的彰化味。(謝瓊雲攝)

新和興歌仔戲團少年團員粉墨登場演出十分吸睛。(謝瓊雲攝)

新和興歌仔戲團少年團員粉墨登場以歌仔戲調唱出彰化美食美景等等獨特的彰化味。(謝瓊雲攝)

書法家謝金德（前排右起）、彰化縣長魏明谷、文化局長陳文彬，一起揮毫書寫「彰化味」。（謝瓊雲攝）

書法家謝金德（前排右起）、彰化縣長魏明谷、文化局長陳文彬，一起揮毫書寫「彰化味」。（謝瓊雲攝）

彰化縣文化局舉辦幸福時光彰化味系列活動，邀請全國民眾一起來說說心中的彰化味，除了關鍵字徵集，也有微電影腳本徵件，報名投件者將有機會抽到豐富大獎。（謝瓊雲攝）

彰化縣文化局17日舉辦「幸福時光彰化味」宣傳活動，邀全國民眾一起來找尋記憶中的彰化味，包含最適合代表彰化的關鍵字徵集、微電影腳本徵件，彰顯彰化人獨特的生活美學style與光榮感。

就是愛這味、喚起屬於你我心中的彰化味！新和興歌仔戲團總團的青少年團員粉墨登場，唱出彰化各地的美麗風景與市井知名美食，隨後和美道東文教協會理事長謝金德、彰化縣長魏明谷、文化局長陳文彬，各自揮毫分別寫下「彰、化、味」三字，歡迎民眾踴躍報名投件。

經營家中第二代傳統中西式早餐店40餘年的書法家謝金德說，對他而言，記憶中的彰化味，就是彰化肉圓、鹿港蚵仔煎，還有店裡每天販售由母親親手捏製的飯糰。

陳文彬說，為了迎接5年後的榮光建縣300周年，系列活動正式開跑，首先19日至23日在台北華山文創園區的台灣文創博覽會，彰化主題館將有人間國寶施鎮洋、陳萬能、李秉圭、施至輝等工藝大師作品，除了靜態展示，還有DIY預約體驗。

陳文彬表示，彰化味徵件票選將有智慧型手機、平板電腦等豐富獎品，未來更將以Changhua Way作為彰化專屬文創品牌行銷彰化產業，並將在地企業產品融入文創思維，如以電鍍膜處理車架車身呈現大師書法作品的自行車等。

(中時)