幸福時光徵件 快說出你心中的「彰化味」
彰化縣文化局17日舉辦「幸福時光彰化味」宣傳活動，邀全國民眾一起來找尋記憶中的彰化味，包含最適合代表彰化的關鍵字徵集、微電影腳本徵件，彰顯彰化人獨特的生活美學style與光榮感。
就是愛這味、喚起屬於你我心中的彰化味！新和興歌仔戲團總團的青少年團員粉墨登場，唱出彰化各地的美麗風景與市井知名美食，隨後和美道東文教協會理事長謝金德、彰化縣長魏明谷、文化局長陳文彬，各自揮毫分別寫下「彰、化、味」三字，歡迎民眾踴躍報名投件。
經營家中第二代傳統中西式早餐店40餘年的書法家謝金德說，對他而言，記憶中的彰化味，就是彰化肉圓、鹿港蚵仔煎，還有店裡每天販售由母親親手捏製的飯糰。
陳文彬說，為了迎接5年後的榮光建縣300周年，系列活動正式開跑，首先19日至23日在台北華山文創園區的台灣文創博覽會，彰化主題館將有人間國寶施鎮洋、陳萬能、李秉圭、施至輝等工藝大師作品，除了靜態展示，還有DIY預約體驗。
陳文彬表示，彰化味徵件票選將有智慧型手機、平板電腦等豐富獎品，未來更將以Changhua Way作為彰化專屬文創品牌行銷彰化產業，並將在地企業產品融入文創思維，如以電鍍膜處理車架車身呈現大師書法作品的自行車等。
(中時)
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