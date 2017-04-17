受傷影片當教材 舉重郭婞淳尺度更大
3年前仁川亞運前夕受傷，里約奧運舉重女將郭婞淳，如今將受傷經歷當作演講教材，UNDER ARMOUR春夏發表會為她拍攝的宣傳影片中，更剪進這段過往。面對這段堪稱舉重生涯最大挫折，郭婞淳已能笑著看待，反覆重播也不避諱。
20日出發前往土庫曼亞錦賽，郭婞淳17日出席UA記者會擔任代言人，亞錦賽後要接續5月全大運、8月台北世大運、10月宜蘭全運會以及11月底的世錦賽，可以說是賽事滿檔，「亞錦賽目標，當然是希望能超越世大運測試賽的236公斤。比賽多正好也以賽代訓，練習臨場反應。」
郭婞淳這回特地替UA拍攝宣傳片，片中不僅大秀令人稱羨的「6塊肌」，更剪進仁川亞運前訓練受傷畫面，郭婞淳說，「那時候我確實瀕臨崩潰，因為過去能舉的重量，當時卻完全舉不起來。但我告訴自己，這條路是自己選擇的，如果我不走下去誰要幫我走。」
走過傷痛，郭婞淳去年里約奧運摘銅，這段影片也被她當作至學校演講教材，再回首已經不痛不癢，越挫越勇是她的寫照。
郭婞淳坦言，演講、活動歷練，的確在面對大場面更得心應手，比賽、訓練態度也大不同，不再過於小心翼翼而是大膽挑戰，「以前練習時會覺得舉起來輕才再加重量，現在是這個重量我可以舉，我就會試試看再加上去。」
(中時電子報)
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