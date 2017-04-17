項俊波嚴重違紀 被免去保監會主席一職

新華網今（17）日報導引述中央組織部有關負責人證實，中國保監會主席項俊波涉嫌嚴重違紀，中央已決定免去其領導職務。

中紀委本月9日宣佈，項俊波涉嫌嚴重違紀，目前正接受組織審查。

中國金融反腐不斷升級。另據大陸財新網日前報導，在項俊波因嚴重違紀被審查的消息宣布當天，銀監會主席助理楊家才也被調查，同時被查的還包括其妻與小兒子。

(工商)