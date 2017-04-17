改善空氣品質 台東宣導替換二行程機車

配合世界地球日淨灘活動，台東縣環保局將於本月22日上午8時至12時，在台東市海濱公園，辦理「淘汰老舊高污染車輛暨推動低污染車輛」宣導活動，現場除二行程機車汰舊或換購電動機車之案件受理、補助事項諮詢及其他環保政令宣導外，亦有許多環保小遊戲及有獎徵答等活動，凡通過環保小遊戲者即可獲得精美宣導品，歡迎大家踴躍參與。

台東縣環保局表示，二行程機車為近年來政府欲極力汰除之車輛，其原因為騎乘該車輛時會冒出大量白煙，且所排放之空氣污染物相較於現行四行程機車也高出許多，依據交通部機動車輛登記數，台東縣機車輛數為15萬2952輛，其中二行程機車有1萬5531輛，佔所有機車數10.2%，可見二行程機車在台東縣之使用率仍是相當的高。

為有效維護本縣空氣品質，環保局特辦理這次「淘汰老舊高污染車輛暨推動低污染車輛宣導」活動，期望藉由配合淨灘活動，共同推廣宣導淘汰老舊二行程車輛或換購電動機車等資訊，以加速汰除老舊二行程機車。

(中時)