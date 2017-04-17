管碧玲：前瞻雙北編203億 新北：感謝管委員公布鐵證
綠營立委管碧玲稍早在臉書張貼新北市和行政院的會議紀錄，指政院有關照雙北市編了203.32億，新北市府發言人張其強表示，謝謝管委員公布「鐵證！」，這203億全都是快要完工或正在進行的淡海輕軌、三鶯線與安坑輕軌，新北市果然在軌道建設上一元也沒有。
張其強說，這203億預算早就分年編入中央政府年度預算內，絕不是什麼新增預算，同時也不會影響既定的工程進度，不管是年度預算，或是特別預算，都是中央依工程合約進度，到期必須支付合約廠商的經費，否則就是違約。
張其強說，管委員妳弄錯了，這筆預算，是早在前瞻計劃前，就核定的，頂多只是把放在左口袋的錢，換到右口袋而己，什麼誰搶誰，新北市根本一元都沒有。
(中時)
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