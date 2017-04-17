7旬婦外出迷途 M-police助返家

79歲張姓婦人外出迷途，警運用M-police助返家。（葉書宏翻攝）

79歲張姓婦人外出迷途，警運用M-police助返家。（葉書宏翻攝）

79歲張姓婦人日前在新北市中和區安平路36巷口徘徊，中和警分局安平派出所獲報前往查看，警員李佶霖趕緊上前關心，張婦說，「忘了回家的路，不好意思還麻煩你們！」警員立即帶她先返回派出所休息。

警方運用M-police的人臉辨識系統，查出張婦已被家人通報失蹤，馬上聯絡家屬到派出所接回。

家人表示，張婦原本在下午要和女兒一起到教會，卻在途中不慎走失，好險有熱心民眾發現通報警方，順利幫助老婦人安全返家。

(中時)