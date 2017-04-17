簽備忘錄 台印產學科技合作跨入新紀元

雲科大楊能舒校長(右2)、中科園區陳銘煌局長(左1)、竹科園區王永壯局長及印度理工學院海德拉巴分校Dr._Uday_B._Desai校長簽署合作備忘錄。（許素惠攝）

雲林科技大學與中科管理局、竹科管理局及印度理工學院海德拉巴分校4方攜手，下午共同簽訂台印產學科技聯盟備忘錄，以策略聯盟的新組合、新型態共同參與，並推動台印產業與學術合作事務，期望達到雙邊高等校院學術發展國際化的目的。

簽約儀式出席代表有雲科大校長楊能舒、中部科學工業園區管理局長陳銘煌、新竹科學工業園區管理局長王永壯及印度理工學院海德拉巴分校校長Dr. Uday B. Desai等。

楊能舒指出，該產學科技聯盟目的在於結合國內高等教育人才培育課程資源，藉由四方簽訂合作備忘錄，導入雙方優秀人才來台或赴印度實習，其中又以吸收印度優秀人才來台加入資訊科技業為首要。

此外，雲科大、科學園區與印度學校合作，建立學術與技術交流管道，讓雙邊老師和學生進行短期交換、見習、workshop或企業參訪，碩士生及博士生更可能直接參與各項合作計畫，或以聯盟名義對外爭取與國際合作有關的計畫。

而最重要的，兩科學園區的創新創業場域擬對印度高等學校開放，藉此吸引有意來台進行科技相關研究或創業的印度學生或業者進駐，因此，本合作聯盟可作為引介的平台，擔任與媒介的角色。

(中時)