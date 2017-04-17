買下「指標」黃衫軍 中信只許成功不許敗
中國信託金控2013年季後，買下元老球員兄弟象，球隊正名「中信兄弟」於2014年進軍職棒，今年目前為止未滿4年，換了3個總教練與4個領隊，領導階層汰換速度，有點快。
該隊3個總教練先後為謝長亨、吳復連與現任美籍史耐德，前2任卸任的時間點分別是2015季中與2016年季後，交出兵符的時機點前者是戰績低迷不振，後者是球隊連續3年打進總冠軍戰，也連續3年沒贏總冠軍。
4位領隊為首任中國信託商業銀行顧問陳正宏、前中華職棒秘書長李文彬、楊培宏與15日公布接任的劉志威。李文彬2015年傳聞因球員薪資與簽約問題遭球迷抨擊下台；出身中國信託信用卡高層部門的楊培宏，卸任理由雖是完成階段性任務、獲中信母公司升任為球團副事長，但時機點時值球隊季初戰績不理想，以及溱濠行銷公司缺乏棒球產業相關經驗，導致兄弟主場票房與周邊商品銷量不佳。
中信兄弟幾位懈任教頭與領隊的時機點，都在球隊戰績不佳與有負面聲音的時候，容易讓人覺得走馬換將是因─輸不起。
運動場上沒有一直的贏家。對過去組過職棒隊的中信金控來說，這個道理當然懂，不同的是，現在擁有的球隊與昔日中信鯨不同，這次真的輸不起。
中信金控深知，「兄弟象」這支黃衫軍是中華職棒的指標性球隊，唯有戰績好、球迷多、口碑佳，才會對整個台灣棒球環境會更好，所以，從場內球隊戰績，到場外活動行銷，都要作到最好，希望能扮演好中職與台灣棒球的火車頭角色。
說該隊輸不起也對，但應該這麼說，是為了想要整體大環境更好而輸不起，身上背負著重大責任。
(中時電子報)
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