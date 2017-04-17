孿生姊妹愛護家鄉海灣 張安琪獲傑出志工獎

就讀福營國中的張安琪與孿生妹妹張安媗感於故鄉墾丁因開發而環境變差，發起「微笑後灣」活動，更親身去淨灘，獲保德信青少年菁英獎中的傑出志工獎肯定。（福營國中提供）

福營國中的張安琪（右）與孿生妹妹張安媗（左）感於故鄉墾丁因開發而環境變差，發起「微笑後灣」活動，獲得保德信青少年菁英獎中的傑出志工獎。（池雅蓉攝）

行動守護故鄉！就讀福營國中9年級的張安琪，看著故鄉屏東墾丁後灣，因開發破壞生態，便與孿生妹妹張安媗決定發起「微笑後灣」計畫，號召同學到台北、後灣街頭向旅客宣導愛護環境觀念並簽署宣言，也親自淨灘、拍攝紀錄片，獲保德信青少年志工菁英獎肯定。

新北市今年有8名學子獲得保德信青少年志工菁英獎，分別為福營國中張安琪獲「傑出志工獎」；福營國中黃永安及邱紫萱、大觀國中揭怡婷、北大高中沈堰苓、板橋高中周怡如、南山高中湯瀚文、華僑高中黃沐庭則獲得「貢獻獎」。另，福營國中及鳳鳴國中也獲得「服務教育楷模獎」。

(中時)