孿生姊妹愛護家鄉海灣 張安琪獲傑出志工獎
行動守護故鄉！就讀福營國中9年級的張安琪，看著故鄉屏東墾丁後灣，因開發破壞生態，便與孿生妹妹張安媗決定發起「微笑後灣」計畫，號召同學到台北、後灣街頭向旅客宣導愛護環境觀念並簽署宣言，也親自淨灘、拍攝紀錄片，獲保德信青少年志工菁英獎肯定。
新北市今年有8名學子獲得保德信青少年志工菁英獎，分別為福營國中張安琪獲「傑出志工獎」；福營國中黃永安及邱紫萱、大觀國中揭怡婷、北大高中沈堰苓、板橋高中周怡如、南山高中湯瀚文、華僑高中黃沐庭則獲得「貢獻獎」。另，福營國中及鳳鳴國中也獲得「服務教育楷模獎」。
(中時)
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