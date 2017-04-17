75％心房顫動病患 自己不知心房顫動

心房顫動是可怕殺手，奇美醫師廖家德提醒病患要小心。（黃文博攝）

病人比一般人死亡率高2倍，中風風險高5倍，奇美醫學中心心臟內科主治醫師廖家德發現，台灣約23萬的心房顫動病患中，約有75％病患，竟不知自己有心房顫動情形，其實這種可怕的無形殺手，定期服用抗凝血劑是可以預防的。

廖家德表示，據研究，台灣20歲以上，可能有30萬左右的人，有心房顫動的症狀，但大約只有25％病人是有症狀的，有75％的病患並不知自己的症狀，這種症狀除了心悸外，也會出現喘、胸悶、頭暈、疲倦、暈眩等不明顯症狀，非常不容易被察覺。

奇美醫學中心表示，心房顫動病人的麗死亡率，比一般人高2倍，因左心房容易產生血塊流入腦部，所以中風的風險比一般人高5倍，所以有心房顫動的人，中風的預防非常重要。

廖家德表示，目前有量表可評估心房顫動病人中風的風險，分數大於中等危險程度以上，就需要定期服用抗凝血劑，此藥可降低60至80％心房顫動病人的中風風險。

醫院表示，民眾早上、晚上、或是感覺有心悸的時候，都可自己量測脈搏，一般而言，正常的脈搏會有一定規律，若發現有不規則時，就要懷疑可能是心房顫動，應趕緊就醫。

(中時)