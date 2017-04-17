為養21歲小女友 男改槍牟利遭逮

為養21歲小女友，毒蟲竟動歪腦筋改槍牟利！基隆市警二分局昨天破獲一起持有改造槍枝案，一名42歲的林姓毒蟲，因結識一名年僅21歲的黃姓女友，疑似為了想多賺錢，竟上網購買組合槍枝的材料，藉此組槍牟利，警方破門時恰好查獲槍枝，讓林嫌啞口無言。

警方表示，日前接獲線報基隆市中正區有人在民宅忠改造槍枝，經過嚴密監控之後，鎖定一名有毒品前科的林姓男子涉案。昨天見時機成熟，警方持搜索票入內，林嫌及其黃姓女友恰好都在客廳，雖然家中擺放各式機械器材，但林嫌見警上門，仍堅稱自己沒有不法。

不過警方才搜查一下子，就在林嫌桌上找到一把改造手槍，並起出5發子彈，另外還在林嫌的房中找到5小包安非他命，由於人贓俱獲，讓林嫌百口莫辯。林嫌透露，他的槍身是在玩具槍店購得，另外包括細部配件則在網路上選購，而製槍知識也從網路上得知。

林嫌透露，因自己有吸毒習慣，原本就花不少錢在買毒上面，另外加上又交了一個年紀很小的女友，花費又比自己單身的時候多，所以才想要來試試看改槍，希望組合成品能「外銷」換取獲利，豈料還沒成功就被警方查獲。警方訊後則依違反毒品、槍砲管制條例等罪嫌，將林嫌移送基隆地檢署偵辦。

(中時)