為養21歲小女友 男改槍牟利遭逮
為養21歲小女友，毒蟲竟動歪腦筋改槍牟利！基隆市警二分局昨天破獲一起持有改造槍枝案，一名42歲的林姓毒蟲，因結識一名年僅21歲的黃姓女友，疑似為了想多賺錢，竟上網購買組合槍枝的材料，藉此組槍牟利，警方破門時恰好查獲槍枝，讓林嫌啞口無言。
警方表示，日前接獲線報基隆市中正區有人在民宅忠改造槍枝，經過嚴密監控之後，鎖定一名有毒品前科的林姓男子涉案。昨天見時機成熟，警方持搜索票入內，林嫌及其黃姓女友恰好都在客廳，雖然家中擺放各式機械器材，但林嫌見警上門，仍堅稱自己沒有不法。
不過警方才搜查一下子，就在林嫌桌上找到一把改造手槍，並起出5發子彈，另外還在林嫌的房中找到5小包安非他命，由於人贓俱獲，讓林嫌百口莫辯。林嫌透露，他的槍身是在玩具槍店購得，另外包括細部配件則在網路上選購，而製槍知識也從網路上得知。
林嫌透露，因自己有吸毒習慣，原本就花不少錢在買毒上面，另外加上又交了一個年紀很小的女友，花費又比自己單身的時候多，所以才想要來試試看改槍，希望組合成品能「外銷」換取獲利，豈料還沒成功就被警方查獲。警方訊後則依違反毒品、槍砲管制條例等罪嫌，將林嫌移送基隆地檢署偵辦。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。