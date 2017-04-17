公親變事主 替友人出頭反挨槍子
基隆市一名陳姓男子，去年9月得知好友涉入一起性侵案件，好意前往排解希望「大事化小」，豈料前往談判時遭對方一名黃男開槍，腿部當場中彈，而警方追查黃男到案後，黃男稱自己只是想嚇嚇對方，豈料誤射使人受傷，昨天法院宣判，黃男遭判處有期徒刑4年。
警方表示，41歲的黃姓男子當初是把槍藏在女友車上，當時女友向黃男哭訴，透露自己的閨蜜遭人下藥性侵，黃男一聽後怒不可抑，於是與涉嫌性侵的男子約在基隆市一處產業道路見面，並攜槍前往談判。
不過黃男到場後，涉嫌下藥的男子並未現身，反而是其陳姓友人出面緩頰，不過雙方因對於事發過程、賠償方案都沒有交集，於是一言不合打了起來，陳男拿出木棍想要自衛，但黃男見狀認為對方「有備而來」，於是拿出槍往地上開了一槍示警，結果跳彈反而擊中陳男大腿，大夥見狀一哄而散，陳男則被送往醫院急救，幸無大礙。
警方獲報後，根據線索將黃男逮捕到案，黃男則喊冤表示，自己並未想傷人，當初只是要警告對方，豈料仍誤傷對方，傷害罪部分已與陳男和解，獲不起訴處份，而違反槍砲彈藥管制條例部分，則被處4年有期徒刑，併科罰金5萬元，本案仍可上訴。
(中時)
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