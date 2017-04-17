當隨扈仍苦讀 考取警大二類榜首

中央警察大學106年度警佐班第二類37期於日前放榜，有685人報名，是5年來報名人數最多，榜首是基隆警四分局警員傅培堯，同時也是基隆市長林右昌的隨扈，林右昌得知隨扈以總分391.75刷新5年來警佐班第二類最高分紀錄，也表示願意放人，讓年輕警員前往進修。

傅培堯的父親及弟弟兩人都從事警職，他高中畢業後，考入警察專科學校，畢業分發到基隆，創下父子同時服務於警四分局的佳話，並於2年前被指派擔任市長隨扈的工作。

傅培堯表示，包括市長在內都鼓勵他繼續進修追求夢想，雖然隨扈工作時間很長，不過回到家之後仍把自己的心情沉澱下來，克服身體的勞累之後再去念書，若有不懂的地方也會請教學長姐，昨天考試成績出爐拿下榜首，也終於得償所願進入中央警察大學再度進修，自己對於結果也很滿意。

林右昌則表示，傅培堯擔任隨扈的工作很認真，除了要恭喜他能如願考上警大之外，當然也得「放他走」讓對方前往警大進修，希望有朝一日他能重返基隆，為基隆警界、人民服務，以警大的磨練讓他變身成為更優秀的人才。

(中時)