「台東好室」19日在華山1914藝文特區與民眾相遇
「2017台灣國際文化創意產業博覽會」將於19日在華山1914藝文特區開幕，台東縣以「台東好室」為主軸，根據「家」的理念做不同展區的空間規畫，希望將台東在地優秀工藝師/工藝團隊的作品帶進每位進場觀展的民眾，並延伸出每位民眾與台東工藝品相遇的100種生活想像。
台東縣政府帶領C3文創、瓦籟工作室、皮揚手作工坊、卡塔文化工作室、有限責任台東縣東海岸原住民社區合作社、果然氏工作室，庫空間、陶屋工房、獨樹依織工作室等九間在地優秀的工藝師/工藝團隊參與台灣文創產業界一年一度的重大盛會。
除了靜態的展示之外，也將規畫特色展演活動，如木工大師陳正瑞將體現漂流木到成品的階段性創作過程；年輕的工藝師林戎依將帶來樹皮布的製作過程與處理；織布工藝師-阿布斯將展示如何使用地織機創作，展現布農族的傳統工藝美學等。
另外瓦籟工作室、有限責任台東縣東海岸原住民社區合作社及皮揚手作工坊也將各自在現場舉辦DIY創作教學活動，讓臺東的工藝美學能藉此更融入生活中。
「台東好室-與台東工藝相遇的一百種生活想像」於華山1914藝文特區，中4A館1樓展出，展期自4月19日(三)上午10點起展至4月23日(日)下午5點止，前兩天為專業買家入館時段，4月21日起開放一般大眾參觀，歡迎民眾踴躍前往感受台東工藝的美好。
(中時)
關鍵字：台東好室、國際文化創意產業博覽會
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