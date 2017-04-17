鞭炮減量奏效 北港媽祖遶境炮屑少1成

宣導鞭炮減量奏效，北港媽祖遶境炮屑減少1成。（張朝欣攝）

北港朝天宮農曆3月19、20日媽祖遶境，今年各界共同宣導減少燃放鞭炮，17日經北港鎮公所清潔隊統計，2天共清運140餘公噸炮屑，比去年減少約1成，這些炮屑將請專業人員處理或回收再利用，將汙染減至最少。

北港朝天宮媽祖每年遶境活動，信眾為向媽祖祝壽或還願，集資購買鞭炮施放，早年多為在地信眾施放，近年來愈來愈多外地信眾參與，燃炮量激增，去年遶境2天下來，清掃出約150多公噸炮屑。

北港鎮長張勝智表示，環保意識抬頭，許多民眾反映媽祖遶境燃放鞭炮造成汙染問題，但也有許多人認為傳統民俗不可偏廢，只要加以勸導、減少鞭炮燃放量，便可兼顧環保與傳統文化。

張勝智說，往年由於媽祖遶境時燃放鞭炮地點過於分散，不僅炮屑不易清運，且拖長媽祖神轎入廟時間，造成炮聲擾人清夢，因此今年請信眾集中燃放鞭炮地點並減少鞭炮量，用掌聲代替鞭炮聲。

經過宣導，今年炮場僅33處，與往年50處以上相比減少許多。信眾表示，估計2天來共施放約4萬箱鞭炮，每箱以600元計算，達2400萬元，加上沖天炮、高空煙火等，共施放近3000萬元各式鞭炮。

北港清潔隊指出，針對今年2天媽祖遶境活動，共動員160名清潔隊員加強清運垃圾，其中炮屑有140餘公噸，進行分類回收後，再請專業人員協助處理。未來會持續宣導，希望將炮屑減至100公噸以下。

(中時)