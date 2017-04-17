配合安坑輕軌捷運施工 新店安一路部分路段封閉

新北市「安坑輕軌運輸系統計畫土建統包工程」預定本月20日至28日上午9時至下午4時施工，捷運工程局將於施工時段，封閉新店區安一路涵洞北向400公尺處至安和支線口兩側路段車道，施作人行道縮減作業，工程內容包括人手孔調降、路樹遷移、路燈遷移，請民眾配合減速慢行並依據指揮人員改道行駛，相關訊息可聯繫施工廠商新亞建設(02)22158123或22145832轉101查詢。

(中時)