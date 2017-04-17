甲仙戶政到校服務 國中生現辦身分證
年滿14歲即可申請初領國民身分證，高市甲仙區戶政事務所為方便在學國中學生，17日派人前往甲仙國中，協助學生申辦，共受理36人申請身分證，佔該校應屆畢業生九成以上。校方表示，很多家長因工作因素，無法陪伴孩子到戶所請領，戶政事務所到校服務，實在相當方便。
甲仙戶政事務所主任王文謙說，國中應屆畢業生有領身分證需求，因此每年3月至4月，戶政所均會主動聯繫轄內國中，提供到校受理的便民服務，今年人員直接將筆記型電腦帶至學校，馬上將戶政服務櫃臺「行動化」。
他也表示，即使學生未能趕上戶政所到校服務的時間，家長或學生也可以利用高雄市首創的「高雄市戶政線上e指通」手機APP，動動手指就能線上預約，於約定時間抵達戶政事務所，即可享有免排隊服務。
(中時)
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