文化部提出「再造歷史現場計劃」 重現北港古鎮風華
文化部長鄭麗君17日參訪北港舊登記所、10角水塔等歷史建物，認為北港鎮以媽祖信仰文化為主軸，衍生深厚歷史文化，將以「北港再造歷史現場計劃」整合各歷史景點，打造古今並存的古鎮風貌。
文化部長鄭麗君今天下午2點許抵達北港舊登記所，由副縣長丁彥哲、立委蘇治芬、北港鎮長張勝智、縣議會副議長蘇俊豪、行政院雲嘉南聯合服務中心執行長許根尉、縣議員蔡岳儒、文化處長林孟儀等人陪同，逐一參訪北港地區的歷史建物。
縣文化處表示，北港舊登記所興建於明治41年（1908年），是雲嘉南地區最早興建的登記所，保留日治洋風建築風格，未來整修活化後，可做為推廣北港漫遊的服務點，以及地方文化藝術交流場所。
隨後一行人前往水道頭文化園區，了解10角水塔、自來水公司舊宿舍群的整建情況，再轉往巷弄老街的甕牆、集雅軒、北港工藝坊等歷史文化景點。對於北港鎮的多元歷史建物，鄭麗君表示令人驚艷。
鄭麗君說，北港鎮以媽祖信仰文化為中心，所傳承下來的文化與建築都相當豐富，文化部未來將協助整修有形建築與文物、傳承無形文化與民俗，並邀請公民文化團體共同參與，讓「北港再造歷史現場計劃」成為歷史再發現的全民運動。
蘇治芬指出，這些歷史建物紀錄以往的常民生活，將藉由國家級的再造歷史現場計劃，把過去與現代巧妙接軌，重現北港古鎮的往昔風華。
(中時)
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