北港婚紗店大火 消防隊救出店主與愛犬
北港鎮1家婚紗店17日發生火災，由於是木造房屋，火勢一發不可收拾，消防隊出動6輛消防車搶救，壓制火舌後順利救出受困在2樓的邱姓女子與愛犬，送醫後均無大礙，火災原因持續調查中。
雲林縣消防局今天上午7點40分獲報，北港鎮文化路1家婚紗店發生火警，並有1人受困，消防局立即派遣第3大隊、北港、水林、元長等分隊，出動6部消防車、1部救護車，警消及義消人員45名前往搶救。
消防人員抵達現場，發現婚紗店為木造房屋，熊熊大火已吞噬整個店面，1名逃出的老婦人在火場旁表示，女兒還在店內挑高的2樓夾層房間，4名消防人員立即攜帶水線深入火場搜救受困者。
由於老婦人描述受困女兒正確位置，讓消防人員得以迅速找到受困者及愛犬，受困的邱姓女子除受驚嚇及略微嗆傷外，意識還相當清醒，送往北港媽祖醫院就醫後已無大礙。
火勢於8點20分撲滅，燃燒面積為30平方公尺。消防人員說，婚紗店並未裝設住宅用火災警報器，室內以易燃木材裝修隔間並屯積部分資源回收物，導致火勢一發生就迅速猛烈，所幸人員均能平安逃出獲救。
(中時)
關鍵字：北港
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