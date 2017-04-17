龜山圖書館 展出日本原裝鋼彈模型
桃園市立圖書館龜山分館本月8日起舉辦「2017模型大玩家-手作模型展」，展出來自日本原裝進口的鋼彈模型，策展人成真老師說，大多民眾都認為模型是「宅男的玩具」，但在日本已經是一個很普及的興趣，展場中也有親手DIY模型的體驗區，歡迎民眾攜家帶眷來參觀。
涉足模型界多年、秋葉原模型手作坊創辦人成真老師說，這次展出的鋼彈模型，都是來自日本原裝進口，「在日本，模型是一個很生活化的興趣」，不分年齡性別，都能藉由組裝、拼湊，能訓練操作者的觀察力、耐心和定性，雖然展場僅有不到20坪的空間，卻包含了模型產出、後端製作的過程，能讓人更了解模型的製作過程，隔周的周六也有現場體驗課程。
成真老師表示，這場展覽將展至6月25日，設展目的是能在專業之餘，將這項文化推廣處去，讓專業玩家能在展場中品味從無到有的模型製造過程和各項特殊鋼彈模型，一般看展民眾也能藉此認識模型。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。