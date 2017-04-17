龜山圖書館　展出日本原裝鋼彈模型

圖書館展出鋼彈模型，小朋友都很有興趣。（文化局提供）

小朋友對鋼彈模型都很有興趣。（文化局提供）

龜山圖書館展出日本原裝的鋼彈模型。（文化局提供）

桃園市立圖書館龜山分館本月8日起舉辦「2017模型大玩家-手作模型展」，展出來自日本原裝進口的鋼彈模型，策展人成真老師說，大多民眾都認為模型是「宅男的玩具」，但在日本已經是一個很普及的興趣，展場中也有親手DIY模型的體驗區，歡迎民眾攜家帶眷來參觀。

涉足模型界多年、秋葉原模型手作坊創辦人成真老師說，這次展出的鋼彈模型，都是來自日本原裝進口，「在日本，模型是一個很生活化的興趣」，不分年齡性別，都能藉由組裝、拼湊，能訓練操作者的觀察力、耐心和定性，雖然展場僅有不到20坪的空間，卻包含了模型產出、後端製作的過程，能讓人更了解模型的製作過程，隔周的周六也有現場體驗課程。

成真老師表示，這場展覽將展至6月25日，設展目的是能在專業之餘，將這項文化推廣處去，讓專業玩家能在展場中品味從無到有的模型製造過程和各項特殊鋼彈模型，一般看展民眾也能藉此認識模型。

(中時)