宜蘭失智老兵找戰友迷途 警帶返家
高齡90歲住在宜蘭的山東籍徐姓退伍老兵，昨天獨自搭車到龜山，想找昔日的戰友聊天，沒想到因為年代已久，加上徐翁患有失智症，努尋不著老友的徐翁深夜11點多獨自在公車站牌等車，被龜山分局坪頂派出所的員警發現後，帶回派出所用餐，並通知徐翁著急的女兒來接他返家。
龜山分局坪頂派出所長陳信宏說，昨天深夜他和警員林忠慶，巡邏至文化三路時，看間徐翁獨自一人在早已發完末班車的公車站牌下痴痴等候，兩人上前詢問之下，才知道曾是軍人的徐翁特地到龜山來找昔日的戰友，卻因為地方建設快速，找不到曾經的舊路。
徐翁見到警方時還欣喜的問「永華巷在哪裡你知道嗎」、「怎麼這裡變了這麼多」、「公車怎麼都不來」，警方見時間已晚，一查之下發現患有輕度失智症的徐翁早已被家人報為失蹤人口，趕緊將他帶回派出所，並通知住在宜蘭的女兒到桃園來接失蹤多日的父親。
(中時)
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