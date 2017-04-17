宜蘭失智老兵找戰友迷途 警帶返家

龜山警陪同老兵用餐後，通知遠在宜蘭徐翁女兒來接他返家。（警方提供）

高齡90歲住在宜蘭的山東籍徐姓退伍老兵，昨天獨自搭車到龜山，想找昔日的戰友聊天，沒想到因為年代已久，加上徐翁患有失智症，努尋不著老友的徐翁深夜11點多獨自在公車站牌等車，被龜山分局坪頂派出所的員警發現後，帶回派出所用餐，並通知徐翁著急的女兒來接他返家。

龜山分局坪頂派出所長陳信宏說，昨天深夜他和警員林忠慶，巡邏至文化三路時，看間徐翁獨自一人在早已發完末班車的公車站牌下痴痴等候，兩人上前詢問之下，才知道曾是軍人的徐翁特地到龜山來找昔日的戰友，卻因為地方建設快速，找不到曾經的舊路。

徐翁見到警方時還欣喜的問「永華巷在哪裡你知道嗎」、「怎麼這裡變了這麼多」、「公車怎麼都不來」，警方見時間已晚，一查之下發現患有輕度失智症的徐翁早已被家人報為失蹤人口，趕緊將他帶回派出所，並通知住在宜蘭的女兒到桃園來接失蹤多日的父親。

(中時)