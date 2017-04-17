林心如甜喊「寶貝」竟不是叫老公

產後在台首度公開出席活動露臉的林心如今晚為《Cartier Magicien》頂級珠寶展站台，破3億珠寶上身，貴氣、仙氣飄飄。(鄧博仁攝)

林心如站台《Cartier Magicien》頂級珠寶展，稱全部作品都想帶回家。(鄧博仁攝)

產後首度在台公開出席活動的林心如，今晚為《Cartier Magicien》頂級珠寶展站台，全身破3億珠寶加持，搭配迅速恢復的身材，讓林心如顯得容光煥發。

升格當媽，但下個月就即將開始拍新戲《我的男孩》，身兼女一與製作人，讓當媽漸入佳境的她說，幸好是在台工作，不用與女兒相隔兩地，每天都仍是可以回家陪女兒，她說，有跟老公協調工作，希望至少有一個人都可以陪在女兒身邊，她說，之前最長曾離開女兒3天左右去工作，但每天仍是一直視訊，離不開女兒，她還透露，會以「寶貝」稱呼女兒，還說女兒是甜蜜的小棉襖，但怎麼稱呼老公？她則笑回「不跟你說！」

(中時)