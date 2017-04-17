獅子會捐贈嘉義市政府復康巴士
嘉義市政府今天獲吳鳳獅子會、嘉鳳獅子會及國際獅子會捐贈一部價值約188萬元的全新復康巴士，市長涂醒哲代表接受贈車，他表示，嘉義市現有15部復康巴士，有了這台新車加入後，能適度進行車輛汰換，提供身障者更好的服務。
社會處長張元厚指出，市府96年採購的復康巴士，並非高頂車輛，已屆汰換階段，高頂車可提供乘坐高背輪椅或特殊輪椅者，更舒適便利的乘車空間，去年他代表市長參加獅子會活動時，向張秀華議員提出汰換舊式復康巴士的需求，在張議員積極奔走促成這次捐車美事。
(中時)
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