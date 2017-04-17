打火女英雄 桃園女消防員8年增7成

女性消防隊員人數增加，外勤單位也不乏打火女英雄。（葉臻攝）

根據消防局統計，2009年在桃園市服務的消防員，共有841名男隊員與81名女隊員，2016年則有1059名男隊員和137名女隊員，女隊員人數增加了百分之69.14，比率則從原先的百分之8.79，增加到百分之11.45，男隊員人數從原先是女隊員10.38倍，降低為7.73倍。

消防局表示，過去大家都只記得「打火弟兄」，但現在有更多的人選擇當「打火女英雄」，女性消防員的人數逐年增加，與男性之間的參與比例差距逐漸縮小，也因此不少原本只有男生的分隊開始打造女生專用廁所，或是女生專用寢室，而女性消防員在工作上的表現也很細心、賣力，不亞於男性，去年10月完工的埔心分隊，以及新建中的坪頂、巴陵、大湳、永安等分隊工程，也都有規畫女性同仁之備勤空間，達到兩性平等的工作環境。

(中時)