取之社會用之社會　竹南後厝龍鳳宮首發獎助學金

縣長徐耀昌（中）將獎助學金逐一發給學子。（黎薇攝）

苗栗縣竹南後厝龍鳳宮今年撙節信徒香油錢，首次頒發獎助學金給鎮內8所國小共129名同學，希望取之社會、用之社會。（黎薇攝）

農曆3月23日媽祖聖誕，苗栗縣竹南後厝龍鳳宮舉辦系列活動慶祝，廟方今年撙節信徒香油錢，首次頒發獎助學金給竹南鎮8所國小共129名同學，勉勵學子除了祈求媽祖保佑，也要靠自己努力唸書，長大有能力時更要懂得回饋社會。

竹南後厝龍鳳宮香火鼎盛，是當地的信仰中心，廟方今年恭祝天上聖母聖誕千秋1058周年，舉辦祈安植福禮斗法會，並首度頒發獎助學金，幫助地方學子求學之路無後顧之憂。

縣長徐耀昌與主委陳超明將獎助學金逐一發給學子，勉勵學子除了祈求媽祖保佑，也要靠自己努力唸書，未來成為有用的人。

竹南后厝龍鳳宮獎助學金辦理小組陳森龍表示，香油錢是四方信徒樂捐，廟方秉持取之社會、用之社會的理念，決議將部分香油錢做為獎學金用途，領獎學生名單則是由鎮內8所國小提供，希望能幫助到需要的學生與家庭。

(中時)