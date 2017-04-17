取之社會用之社會 竹南後厝龍鳳宮首發獎助學金
農曆3月23日媽祖聖誕，苗栗縣竹南後厝龍鳳宮舉辦系列活動慶祝，廟方今年撙節信徒香油錢，首次頒發獎助學金給竹南鎮8所國小共129名同學，勉勵學子除了祈求媽祖保佑，也要靠自己努力唸書，長大有能力時更要懂得回饋社會。
竹南後厝龍鳳宮香火鼎盛，是當地的信仰中心，廟方今年恭祝天上聖母聖誕千秋1058周年，舉辦祈安植福禮斗法會，並首度頒發獎助學金，幫助地方學子求學之路無後顧之憂。
縣長徐耀昌與主委陳超明將獎助學金逐一發給學子，勉勵學子除了祈求媽祖保佑，也要靠自己努力唸書，未來成為有用的人。
竹南后厝龍鳳宮獎助學金辦理小組陳森龍表示，香油錢是四方信徒樂捐，廟方秉持取之社會、用之社會的理念，決議將部分香油錢做為獎學金用途，領獎學生名單則是由鎮內8所國小提供，希望能幫助到需要的學生與家庭。
(中時)
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