高市「勞工愛健康」系列活動 4／20開跑

高市勞工局推出「勞工愛健康」五一系列活動，4月20日正式起跑。（柯宗緯攝）

「勞工朋友，你快樂嗎？」51勞動節即將到來，但面對勞基法新法亂糟糟，勞資關係更為緊繃。高市勞工局推出「勞工愛健康」系列活動，4月20日開跑，提供勞工健檢、跨縣市休閒方案等，體恤130萬廣大勞工族群。

勞工局長鄭素玲表示，最近有一群勞工朋友以苦行方式北上，51當天上凱道表達年金改革訴求；其實勞動事務相當複雜，近年勞資關係緊張，面對修法制度改變，這段期間勞工朋友辛苦了，勞工局願意從旁協助度過。

勞工局提倡「五一．愛自己」新生活運動， 4月30日將在高雄市文化中心廣場舉辦「勞工愛健康」，邀請健身教練帶領民眾跳健身操，還有體能檢測、投籃機、跳舞機、闖關運動器材等30多個攤位，教大家正確運動健身、疾病預防觀念，另通過闖關可獲神秘禮物。

今年勞工局特地與高雄市醫事檢驗師公會合作，5月份推出「勞工健檢方案」嘉惠高雄市勞工，並與嘉義縣市、台南市、屏東縣及台東縣政府合辦「嘉南東高屏好遊」健康休閒優惠方案，提供跨縣市的好康優惠給勞工，詳情可上勞工局網站查詢，或洽07-8124613分機530。

另外，5月1日至31日在勞博館推出「勞工電影院」，播放「穿著Prada的惡魔、裁縫師的美麗人生、高年級實習生、我想念我自己、拉麵之神、做你愛做的事、白日夢冒險王、萬能人力銀行、老闆好黑」等電影，詳情可上勞博館網站查詢，或洽07-2160509。

(中時)