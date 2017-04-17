高市「勞工愛健康」系列活動 4／20開跑
「勞工朋友，你快樂嗎？」51勞動節即將到來，但面對勞基法新法亂糟糟，勞資關係更為緊繃。高市勞工局推出「勞工愛健康」系列活動，4月20日開跑，提供勞工健檢、跨縣市休閒方案等，體恤130萬廣大勞工族群。
勞工局長鄭素玲表示，最近有一群勞工朋友以苦行方式北上，51當天上凱道表達年金改革訴求；其實勞動事務相當複雜，近年勞資關係緊張，面對修法制度改變，這段期間勞工朋友辛苦了，勞工局願意從旁協助度過。
勞工局提倡「五一．愛自己」新生活運動， 4月30日將在高雄市文化中心廣場舉辦「勞工愛健康」，邀請健身教練帶領民眾跳健身操，還有體能檢測、投籃機、跳舞機、闖關運動器材等30多個攤位，教大家正確運動健身、疾病預防觀念，另通過闖關可獲神秘禮物。
今年勞工局特地與高雄市醫事檢驗師公會合作，5月份推出「勞工健檢方案」嘉惠高雄市勞工，並與嘉義縣市、台南市、屏東縣及台東縣政府合辦「嘉南東高屏好遊」健康休閒優惠方案，提供跨縣市的好康優惠給勞工，詳情可上勞工局網站查詢，或洽07-8124613分機530。
另外，5月1日至31日在勞博館推出「勞工電影院」，播放「穿著Prada的惡魔、裁縫師的美麗人生、高年級實習生、我想念我自己、拉麵之神、做你愛做的事、白日夢冒險王、萬能人力銀行、老闆好黑」等電影，詳情可上勞博館網站查詢，或洽07-2160509。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。