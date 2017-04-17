台韓醫美MOU 盼搶攻陸客醫觀光
台灣悶經濟有解？被視為全球整形霸主的韓國，4月初主動向台灣美容外科醫學會簽訂互惠合作，台美醫學會理事長曹賜斌直說，台灣頗具發展美醫觀光產業潛力，年產值上看500億，積極向陸客、東南亞客招手，盼讓整形哈韓風，翻轉為哈台風。
今（17）日台灣美容外科醫學會舉辦返國記者會，曹賜斌指出，此次為韓國主動邀請，由韓當地最正統、具影響力美容整形外科醫學會與台美醫學會協議MOU，未來就教育訓、學術研究等交流，並提供台韓兩國民眾跨國整形諮詢與協助，以降低醫療糾紛。
曹賜斌表示，台灣整形外科技術領先亞洲各國，雖然國際上以韓國最為知名，其實台灣人是韓國的師父，30多年前，陸續有100多名韓國醫師前來台灣取經，幾乎每5位韓國醫師就有1位，證明台灣美醫實力不容小覷。
目前兩岸關係緊繃，曹賜斌認為，大陸自由行來台整形不受影響，近期將與大陸美容整形醫界交流，推動陸客來台美容醫療觀光，粗估有數10億經濟產值，近期薩德事件引爆大陸激烈反韓浪潮，或許是重新開啟台灣與大陸醫療市場新契機。
他分析，單就高雄地區發展評估，因為美容醫療的療程需求，平均一名客戶得花7天待在台灣，消費力少說10萬起跳，加上整形有成癮性，一般來說有3至5次重購率，估計每年高雄可創造百億以上產值，可謂商機無限；目前也正積極發展新南向，開拓其他國家客源。
(中時)
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