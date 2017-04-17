女子與姊姊吵架跳海輕生 海巡人員機警救回
高雄1名女子17日與姊姊吵架後，獨自出門，下午卻跑到林園區鳳芸沙灘疑似跳海輕生，海巡守望人員發現她，趕緊前往救援，不料女子自行走上岸，全身濕淋淋，被帶回安檢所休息，海巡人員不斷安撫她的情緒，通知女子母親，最後叫計程車安全將她送回家，結束一場鬧劇。
行政院海岸巡防署南部地區巡防局第六海岸巡防總隊中芸安檢所，今天下午守望人員發現1名女子，在鳳芸沙灘獨自漫步，行為舉止異常，研判疑有輕生跡象。
第六海岸巡防總隊獲報，立即出動安檢所救援，並通知中芸派出所員警前來協助處理，人員抵達現場時，已發現這名女子全身濕透，沙灘上還留有濕腳印，疑似女子跳海後，自行爬上岸邊。
海巡人員將她帶回安檢所，不斷安撫她的情緒，並由警員聯繫女子母親，才知道她有酗酒及精神狀態異常，上午和姊姊吵架之後便說要出門散心，沒想到跑到海邊尋短，幸好被人發現。
海巡人員等女子情緒稍微平復後，安排計程車將她平安送回家，第六岸巡總隊並呼籲，若民眾發現有人輕生、溺水或海難事故，可撥打海巡服務專線「118」，海巡人員將立即前往處理。
※自殺解決不了問題，家人增添悲痛。
請珍惜生命，再給自己一次機會。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995（24小時）
生命線協談專線：1995
張老師專線：1980
(中時)
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