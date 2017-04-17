家扶沉痛呼籲 守護幼童生命刻不容緩

昨(16)晚高雄市一名兩歲男童疑似因遭母親虐打，一度失去生命跡象，經全力搶救後，雖恢復心跳但仍在加護病房治療尚未脫險。根據衛福部統計，去年6歲以下受虐人數占所有受虐兒少的25.31%，等於每4個受虐孩子就有一個在6歲以下。

家扶基金會指出，6歲以下的孩子，身心發展未臻成熟，缺乏自我保衛及對外求援的能力，除需身邊大人主動覺察孩子的需求，政府及相關單位宜再加強對高風險家庭之主動關懷機制，預防及減少不幸兒虐事件的再發生，乃刻不容緩之事。

此外，在衛福部去年統計全台共通報1萬516人次的兒虐事件，其中「身體虐待」與「不當管教」共4502人次、42.81％，分佔一、二位，顯示台灣的親職教育知識普遍不足，與家扶基金會統計近5年來兒童少年保護服務的資料，施虐者的特質中多為「缺乏親職知識」、「婚姻失調」、「缺乏支持系統」、「貧困」、「情緒不穩定」等因素符合。

家扶呼籲，「生存權」是每一位兒童與生俱有的、應被保護的最基本的生存權利。孩子絕不是國家或父母的財產，任何人包括親生父母都不可剝奪孩子生死。家長在照顧孩子的過程中要理性管教，壓力大時要適時求助，讓自己情緒有所出口。

家扶表示，每個人在日常生活中可以做到以下幾點，讓受虐兒事件降低。

(一)主動關懷：落實「6歲以下弱勢兒童主動關懷」之轉介機制與追蹤流程，更具敏感度的全面篩檢和追蹤輔導，即早評估家庭是否具高風險問題，確保幼童之安全照顧品質。

(二)通報轉介：一旦發現有疑似兒童疏忽或受虐情事，或遇到符合「高風險家庭評估指標」樣貌的家庭時，須盡速撥打113求助專線或各縣市政府社會局(處)通報。

(三)網絡合作：與社政、戶政、司法、警政、心理衛生、醫療、教育保育…跨專業分工與合作，讓援助與修復的工作更具整合性。

家扶執行長何素秋表示，年幼孩子無法為自己發聲，身邊的人多一點關懷，也許就能挽救一個無辜的小生命。為提醒社會大眾多「主動關懷」，家扶預計於4月28日「兒童保護日」當天發起「Love Hugs」全台快閃串連活動，走上街頭給民眾愛的擁抱。期望以「擁抱」─這個最直接的關懷行動，提醒社會大眾要多關心、多傳送溫暖給自己身邊的親友、鄰居或孩子。

(中時)