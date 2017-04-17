太魯閣族語開班 親子報名說媽媽的話
花蓮市約有近1500名太魯閣族人，市公所自4月份起，一連五個月開設17堂太魯閣族語班，讓學員從最基本的生活會話開始學習，開班首日共有逾20名學員參加，年紀最小只有國小二年級，不少媽媽也帶著孩子一起學習，透過母語交談來認識原鄉部落及太魯閣族文化。
50小時的研習課程昨起在花蓮市原住民文化歷史館舉辦，首堂課主要講授羅馬拼音，由族語老師胡小萍帶領學員書寫族名及口述自我介紹，認識太魯閣族語中5個母音、19個子音及5個結合音，她強調音標有如國語的注音符號，熟背後書寫就能運用自如。
一起來學習的族人拉比‧森納說，媽媽雖然說得一口流利的族語，不過卻看不懂羅馬拼音，而她過去接觸母語的機會少，盼透過拼音學習族語，將心中想法透過書寫運用在生活中，雖然剛開始表達有些艱澀，希望未來能夠以流利的族語和長輩對答。
市公所原住民行政課長曾雅婷說，生活族語班的課程豐富，包括介紹我的原鄉部落和太魯閣傳統工藝等，除了讓母語朗朗上口，還會邀請專業講師協助學員學習傳統樂器口簧琴及傳統編織，預計9月還會開辦族語認證班，協助族人取得認證。
(中時)
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