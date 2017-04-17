立志中學飢餓體驗營 為敘利亞難民祈福

今天立志中學舉行營長訓練，參與學生為敘利亞罹難者默哀一分鐘。（柯宗緯攝）

立志中學邀請民眾響應飢餓30。（柯宗緯攝）

敘利亞遭化學武器攻擊，死傷慘重。高雄市立志高級中學今（17）日下午舉辦飢餓體驗營長訓練，參與師生除了在現場為敘利亞攻擊事件的傷亡者默哀，也盼望透過下個月舉辦的飢餓體驗活動，為更多敘利亞難民兒童帶來生存盼望，並邀請更多民眾一同響應飢餓三十。

台灣世界展望會南區辦事處陳雅玲主任表示，敘利亞內戰已持續超過6年，許多弱小生命就葬送在無情槍砲彈火之中，還來不及長大就結束短暫的生命，世界展望會將持續投注物資，並展開救援行動，也希望全體國人共同關注敘利亞難民，伸出援手拉他們一把，讓敘利亞人知道世界上還有溫暖還有愛，永遠不要放棄希望！

高雄市立志高級中學於今日下午舉辦飢餓體驗營長訓練，全體到場師生為此次的敘利亞攻擊事件默哀一分鐘，悼念所有在災難中逝去的生命，同時也為了下個月將舉辦的飢餓體驗活動提前暖身，師生們體驗飢餓、救援飢餓的決心萬分堅定，以自身力量幫助遠在敘利亞的所有飢餓貧童。

自2011內戰爆發以來，有約500萬人逃離敘利亞，其中半數是兒童，根據聯合國難民署（UNHCR）數據顯示，目前有1,350萬敘利亞人民急需幫助，630萬人在境內流離失所，而有470萬人在難以到達或受圍困的區域。

台灣世界展望會在得知敘利亞遭毒氣攻擊之際深感痛心，沉重呼籲大眾關注敘利亞內戰對兒童造成的影響，並捐款飢餓三十，齊心投入人道救援行動，一起為面臨戰爭暴力的敘利亞兒童帶來生命的盼望，讓他們能在安全無虞的環境成長。捐款請利用郵政劃撥帳號：15752467，戶名：台灣世界展望會，註明：「飢餓三十」，報名飢餓勇士大會師與更多相關資訊請洽07-722-3608#66。

(中時)