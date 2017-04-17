漢神巨蛋餐飲重整 獨家進駐「餃子の王將」
高雄漢神巨蛋今年上半年改裝已接近完成階段，繼續帶來各式獨家餐飲品牌，包括全台首家「餃子の王將」，還有南部獨家的日本第一名豬排MAiSEN邁泉、人氣吉拿圈Street Churros、百貨獨家Grante純天然果汁及全台獨家的彬養蜂園霜淇淋等全新餐飲專櫃。
漢神巨蛋店長南野雄介表示，繼去年刷新高雄百貨業業績後，希望今年能再創下123億的新高峰，「我們經過去年的大改裝後，來客數超出意料之外的穩定成長。」，今年第一季業績已逆勢成長了5%，9－10月將在B1引進更多南部獨家品牌。
20號將正式營業的「餃子の王將」，在上周五已開始限時段試營運，民眾都可以提早在試營運時段前領取號碼牌，雖然目前仍未開放全天營業，但已經達到一天最多賣出4800個煎餃及102盤天津飯的紀錄。
其董事長渡邊直人也表示對於台灣市場非常看好，不止台灣人外食習慣、經濟能力的提升，甚至是親日的態度都是讓品牌打進台灣的原因，「期待今年有機會可以分別在台南及台北各再開1家分店，目標首年營業額可達3000萬元台幣。」品牌為了配合台灣口味，特別把口味調整成比日本清淡的味道，成為台灣味道、日本風味的料理，希望讓回客率可以陸續增加。
(中時)
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