卓溪鄉揪「肝」苦 死亡率高於全台9倍

卓溪鄉肝病死亡率高於全國，門諾醫院為偏鄉進行肝篩計畫，改善村民健康。（許家寧翻攝）

門諾醫院協助部落民眾進行各項肝炎檢測，掌握民眾健康狀況。（許家寧翻攝）

花蓮縣卓溪鄉B、C肝炎盛行全縣最高，以盛行率推估，患有肝炎的總人口數近2千人，死亡率更是全台的8至9倍，除受族群因素影響外，部落喝酒文化更助長肝病的惡化，門諾醫院今年將為南花蓮民眾進行全面性肝篩計畫，盼在十年內改善村民健康。

卓溪鄉為人口6千人的山地部落，醫療資源貧乏，門諾醫院今年肝篩計畫，涵蓋卓溪、萬榮、玉里及瑞穗等4個鄉鎮，所需經費預估超過百萬元，其中第一銀行投入55萬元，認養肝炎盛行率最高的卓溪鄉，提供醫院進行12場次的肝篩及健康促進宣導活動。

B肝和C肝為導致肝癌主因，花蓮門諾醫院肝膽腸胃內科主任鄭穆良表示，根據今年4月時統計，卓溪鄉B、C型肝炎盛行率，分別為14.89％與18.87％，較花蓮全縣7.9%、12.4%高出許多，雙雙居全縣之冠，推估鄉內患有B、C肝炎的總人數恐近2千人。

鄭穆良指出，「肝是沉默的器官」，往往等到發現症狀時，幾乎已經是肝病末期，以肝病死亡率來說，卓溪鄉的肝病死亡率約為全台灣肝病死亡率的8至9倍，但門諾醫院目前所掌握登錄的個管數則有419人，評估仍有許多人未接受定期追蹤治療，甚至不曉得自己罹患肝炎。

門諾醫院山地巡迴醫療團隊與21名志工下鄉，透過肝篩計畫，協助部落民眾進行肝炎檢驗、腹部超音波及健康促進等檢測，為偏遠山區居民的健康把關；第一銀行公關室經理黃淑美說，藉由提倡戒酒與定期追蹤治療，期盼並相信卓溪鄉肝病死亡率在未來的5至10年會有明顯改善。

(中時)