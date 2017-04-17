不能鬆懈！林陵三緊盯台中花博進度

台中市副市長林陵三對花博進度報告，有的工程竟未填報進度，要求緊盯進度，只許成功不許失敗。（盧金足攝）

花博辦公室執行秘書范世億17日報告「2018台中世界花卉博覽會進度」。（盧金足攝）

花博辦公室執行秘書范世億今天（17日）專案報告「2018花博各展館施工進度」，場館及交通道路等多項工程3月底開工，進度欄卻未填報，副市長林陵三質疑，為何只有報表沒有進度，強調「總是要有個交代」，要求加快腳步，絕不能有絲毫鬆懈。

2018台中世界花博倒數564天，預計2018年9月試營運，11月正式開幕，正逢下屆市長選舉，被視為市長林佳龍重大施政成績單，市府選定后里、外埔及豐原3地，興建6大主題，工程進度備受關切。

林陵三對花博辦公室提出3頁花博進度報告表，卻未填報工程實際進度，是否已如期開工？「花馬道與天空步道」工程註明3月31日開工，但現已4月中旬，為何未填報進度？

面對林陵三緊盯進度，官員面面相覷，全場靜默約15秒後，觀旅局長陳盛山與范世億解釋，正與中科協調土地取得問題，進場期程沒問題。

「整體工程預計明年9月前皆可順利完成」，范世億表示，花博3大園區基礎工程、6大場館策展布展如期發包完成，台鐵增設后里東站、后里東站接駁聯絡道、花馬道及天空步道等今年開工，持續督促廠商如期完工。

林陵三要求花博辦公室及相關局處確實掌握時間進度，督促各單位持續按照既定期程執行，定期檢討進度，距離花博開幕雖然還有時間，絕不能有絲毫鬆懈，花博要辦的盡善盡美。

(中時)