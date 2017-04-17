會計侵占公款54次詐635萬 公司兩年後才發現
整個公司都是我的提款機，43歲周姓女子於材料公司擔任會計，自2012年開始，利用職務之便，2年多來提領公款54次，得手約635萬元。後公司人員發現現金支出情形有異、空白支票短少，才東窗事發。新北地院依業務侵占、偽造有價證券罪，合併判處周女4年有期徒刑。
周女於2012年10月起開始在材料公司擔任會計兼出納專員，負責帳務紀錄、現金提存、支票內容填載等業務，利用保管空白支票、同事外出請周女代為保管支票大小章的機會，2年多來提領54次，每次5至20萬元不等。
周女辯稱，因家中開銷大、迫於情勢，一時失慮，目前離婚還年幼的子女要扶養，願意將名下房產抵押償還公司，不足的部分可以分期付款償還，請求法院從輕判處。
判決指出，周女犯罪時間長達2年半，犯罪所得高達635萬餘元，實在難謂是一時失慮，且周女雖與公司達成和解，表明願意賠償，但迄今僅償還330萬元，仍有近半數未能償還。
新北地院依業務侵占罪、偽造有價證券罪，合併判處周女應執行4年有期徒刑，並沒收15張偽造支票、未扣案的犯罪所得305萬餘元。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。