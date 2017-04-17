會計侵占公款54次詐635萬 公司兩年後才發現

整個公司都是我的提款機，43歲周姓女子於材料公司擔任會計，自2012年開始，利用職務之便，2年多來提領公款54次，得手約635萬元。後公司人員發現現金支出情形有異、空白支票短少，才東窗事發。新北地院依業務侵占、偽造有價證券罪，合併判處周女4年有期徒刑。

周女於2012年10月起開始在材料公司擔任會計兼出納專員，負責帳務紀錄、現金提存、支票內容填載等業務，利用保管空白支票、同事外出請周女代為保管支票大小章的機會，2年多來提領54次，每次5至20萬元不等。

周女辯稱，因家中開銷大、迫於情勢，一時失慮，目前離婚還年幼的子女要扶養，願意將名下房產抵押償還公司，不足的部分可以分期付款償還，請求法院從輕判處。

判決指出，周女犯罪時間長達2年半，犯罪所得高達635萬餘元，實在難謂是一時失慮，且周女雖與公司達成和解，表明願意賠償，但迄今僅償還330萬元，仍有近半數未能償還。

新北地院依業務侵占罪、偽造有價證券罪，合併判處周女應執行4年有期徒刑，並沒收15張偽造支票、未扣案的犯罪所得305萬餘元。

(中時)