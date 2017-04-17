帶你上天堂的好教練 台灣棒球好需要

現任中職秘書長馮勝賢現正在攻讀博士學位。(中央社資料照)

台灣長期以來推行「菁英式訓練」體制，不少球員早在國小、國中時，就選擇拋下書本、專注於球場，為的無非是想闖進職棒殿堂，然而機會的大門並非時時敞開，一旦沒闖關成功，缺少學術養成的球員們，很可能無法在社會立足，台灣體育大學校長林華韋17日棒球員生涯公聽會時指出，教練的角色此時更重要。

三級棒球的「菁英式訓練」體制下，導致不少球員國小就捨棄書本，被認為是球員喪失社會競爭力的主因。儘管林華韋認為不能全否定現行體制，但坦言球員專注提升棒球實力同時，或多或少會影響學習過程，導致他們忽略其他事情，因此若有好教練，引導他除棒球外的其他事，即便忽略學習，更能明白做人做事的原則。

「當年如果沒有好教練，可能也只想打好球。」現任中華職棒秘書長的馮勝賢也認為，教練在選手成長過程扮演重要角色，他自己就是遇到好教練，才有了拿下碩士，甚至願花4年時間考進博士班進修的念頭。此外，他也期望能建立教育體制，結合體育大學的教學，「讓職棒選手退役不只當教練！」

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