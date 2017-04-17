詹家姊妹返台 圓山網球場備戰法網
結束北美硬地賽季，我國女網好手詹詠然、詹皓晴，返國空檔也沒有閒著。由於國內多半以硬地為主，少有類似紅土、沙地場地可練習，圓山飯店董事長張學舜特別提供沙地球場，讓「詹家姊妹」回台也能為5月底即將展開的法網備戰。
詹詠然上月才與「瑞士公主」 辛吉絲（Martina Hingis），搭檔不到7周就在印地安泉賽女雙封后，捧起兩人合作首冠，詹詠然也帶著獎盃與台灣親友、球迷分享榮耀，返台後短暫至花蓮放鬆之餘，練習也不間斷。
詹詠然表示，台灣因天候影響與選手習慣，多半以硬地球場為主，維護不易的紅土球場較少，「所幸圓山網球場的灰綠色沙地性質相近，球速同樣偏慢、彈跳較高，能提前練習適應紅土獨有的滑步移位、底線多拍對峙等技巧，由衷感謝圓山飯店專業協助。」
詹家姊妹預計這兩周都會在圓山球場練習，詹皓晴27日出征捷克，詹詠然則是5月2日前往馬德里網賽，盼為紅土賽季打下好的開始。
(中時電子報)
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