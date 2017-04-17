Uber上路第5天實測 2分鐘媒合10分鐘等車

「行程中」新版Uber媒合叫車程序會顯示租賃業者名稱。（張家豪攝）

「要去哪？」新版Uber媒合叫車程序之一。（張家豪攝）

「給個好評」新版Uber媒合叫車程序仍會要求乘客進行評比。（張家豪攝）

「您的行程」新版Uber媒合叫車程序會秀出路程與費用。（張家豪攝）

新版Uber上線已第5天，今記者在下午2點到4點間，實測搭了4趟，相較於上周四首日上線「一車難求」已改善非常多，今台北市區黃金地段2分鐘內可媒合到司機，不過要等司機近10分鐘到載客地點。記者搭車過程中，司機也不斷透過Uber App接到案子，不過司機也反映接到下一個客人要開比較久才會到，代表車輛跟叫車人數與Uber全盛時期仍有差距。

記者分別從台北車站搭到國父紀念館，約5.5公里，即時報價131元；從國父紀念館搭到善導寺站，約3.9公里，即時報價114元；從善導寺搭到昆陽站，約7.5公里，即時報價188元；從國父紀念館搭到台北車站，約5.5公里，即時報價188元。

以計程車前1.25公里以前維持70元，之後每0.2公里跳5元，且暫不計每80秒跳表的停等費，則5.5公里為175元、3.9公里為135元、7.5公里為225元，則每趟Uber車資分別為計程車的74折、84折、93折及1.07倍。

4次搭車分別乘坐2次Toyota WISH、Toyota Altis及Toyota Prius，車內皆乾淨整潔，司機健談。然而，新版Uber雖同樣保有回顧路程、車資及司機資訊等乘車紀錄功能，但就沒有顯示所屬租賃車行。

針對Uber改以即時報價，以符合租賃車行至少以小時報價的規定，其中3位司機表示，計價高低與Uber停業前以里程計費差不多，其中1位表示，即時報價車資少了10％到20％。至於收入是否較以前跑Uber少，司機表示還要觀察一陣子。

Uber從前為鼓勵司機上線，採每月跑一定趟次就給獎金，還有尖峰時間採倍數補助（e.g. 乘客繳1.2倍，司機可收到1.5倍車資），司機表示， 目前仍未有趟次獎金，但已有倍數獎金。

Uber從前每趟車資跟司機抽成20％或25％，經詢問其中2位司機表示，仍會被抽20％或25％車資，但由於Uber目前僅是租賃車行的資訊媒合平台，所以應該是Uber幫租賃車行代收金流後，車行再給司機75％或80％車資。至於車行跟Uber要如何拆分20％或25％佣金，就不得而知。

此外，經詢問，4位司機都是全職跑車，2位Uber復業當晚就上線，1位今日才上線，1位第2天載客。其中只有1位司機指出，車輛是在Uber停業至復業期間買的，就賭一把Uber會跟租賃車合作復業，所以跟租賃車行買車及考職業駕照；其他3位則都是Uber停業以前就考取職業駕照，2位跟車行租車（每月18000元），1位是靠行在租賃車行，才很快就能上線。

因此，司機評估，目前在線司機應不超過千人，可能是考取職業駕照、辦理靠行手續需要時間，在線司機將愈來愈多。

但司機指出，比較不樂觀的情況則是，帶車靠行做兼職的司機很可能裹足不前，因為必須付出靠行費（每月1000到2000元）、車輛越老越貴的掛租賃車牌費（2到6萬元不等）、保險費、多繳牌照稅及燃料稅等，加上要被抽成25％並納稅，對全職司機還可回本，兼職司機卻要思考再三。

新版Uber仍有評分功能，滿分仍為5顆星，也可另選服務優異、聊得很愉快、專業導航、司機幽默風、車型酷炫、超棒音樂、整潔、設施一流、表現卓越等9項評價按鈕，或自行撰寫意見。其中一位司機表示，若評分過低，將被停止透過Uber媒合乘客，並到租賃車行上課，視情況恢復資格。

有趣的是，由於Uber司機人車皆已取得合法地位，4位司機中就有3位還兼跑機場接送跟旅遊包車，畢竟機場接送一趟收入就800元，旅遊包車半天至少3000元到4000元，接案空餘再登入Uber系統載客，司機並皆表示會維持如此經營模式。

(中時)