南州老字號幼兒園 無預警倒閉又傳積欠薪資
在南州鄉辦學近一甲子、由天主教會所創立的私立聖家幼兒園，日前爆出無預警歇業，老師、家長除錯愕不已外還不平孩童受教權受影響，不料當學生問題處理完後又爆負責人積欠薪資且避不見面，本受好評的私校如今惡名重重。
聖家幼兒園是二戰後由天主教會所創立，在戰後物資缺乏的年代，教會提供的多資源不僅招攬許多學生就讀，也成功在地傳教，辦學近一甲子深受地方好評，不料日前疑因內部人員出現溝通問題，竟無預警歇業，消息傳開後居民都錯愕不已。
無故遭資遣的陳老師說，張姓負責人以請不到老師為由，宣告幼稚園停辦，而幼稚園雖因少子化關係已剩不到10名學生，員工也只有1名園長、1名老師及1名廚工，但也不能突然說不辦就不辦，且事後又不照程序及承諾走。
他說，當時負責人說要先處理好學生的轉學及退學費問題，12日再進行薪資及遣散費的支出，但待約定好的時間一到時，對方竟避不見面也不給付講好的款項，直至昨日仍是無消無息，雖然已經通報勞工處，但仍不平他一再打壞學校名聲。
勞工處勞資關係科長潘昭源說，待幼兒園的關廠歇業認定確定、而負責人仍避不見面時，縣府會啟動積欠工資墊償基金提繳及墊償管理辦法，先行給付薪資給勞方，同時積極追查負責人金流動向，必要時會向行政執行署提起扣押財產申請。
(中時)
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