連筷子都拿不穩 女作業員罹患「腕隧道症」

物理治療師許芳毓示範3式手部牽拉運動，有拉筋及放鬆作用，對緩解手部酸麻痛也有加成效果。（柯宗緯攝）

高雄市1名40多歲工廠女作業員，右手掌及手指莫名出現酸麻痛，甚至會麻到無力，不但晚上睡覺會被麻刺感痛醒，竟連筷子都拿不穩，一餐飯要分好幾次才吃得完。經就診發現這是典型腕隧道症候群，專業物理治療師指出，可透過物理治療及運動加以治療，並非只有手術一途。

活力得中山脊椎外科醫院物理治療師許芳毓指出，患者原先覺得自己是職業病，或是血液循環差，於是先去看中醫針灸及推拿。拖了幾個月後，竟連筷子都拿不穩，吃飯也要分好幾次吃，吃很久。工作也是沒辦法一次做好，變得很沒效率。其實患者是罹患了腕隧道症候群，是上肢最常見的周邊神經壓迫病變。

許芳毓表示，「腕隧道」是在手腕處大約4公分長的隧道，隧道三面是骨頭、單面是肌膜韌帶有彈性。有一條正中神經及九條肌腱是從隧道中經過，若肌膜韌帶失去彈性，隧道中壓力增加就會壓迫到正中神經，而引起所謂的「腕隧道症候群」。主要症狀為手指末端的麻感、灼熱及刺痛且侷限於食指、中指及大拇指，晚上或睡醒時會感覺特別疼痛。

在治療上，除了手術治療，將壓迫在神經上面的橫腕韌帶切開，減輕神經壓迫減輕之外，許芳毓表示，還可透過熱敷、電療及超音波等物理治療方式，以放鬆患部肌肉與肌膜韌帶，達到神經減壓，減輕症狀的目的。

此外，許芳毓物理治療師亦示範3式手部牽拉運動，有拉筋及放鬆作用，對緩解手部酸麻痛也有加成效果。每式運動維持5至10秒，每回5至10次，每天3至5回。

(中時)