鐵飯碗不要了！兄弟返鄉延續家鄉洋蔥產業
原在中船國營事業工作的43歲謝永祥，不忍家鄉恆春的洋蔥產業式微，毅然決然辭去高保障工作返鄉與38歲弟弟謝永仁為家業打拼，2人利用機械背景改裝分級選別機及進口播種機，以減輕人工短缺的方式永續發展洋蔥產業。
謝永祥16歲時考進中船公司上班，目前已到工程師職位，他說，父母親很早就希望他辭去工作回家幫忙管理洋蔥事業，而眼看著雙親年紀越大，在家鄉務農的弟弟在農忙時也確實忙不過來，幾經思考後，今年2月辭去每月有8至9萬薪水的鐵飯碗，正式返家種洋蔥。
相較哥哥，謝永仁從軍中退伍後，就一直留在家裏幫忙，將近有15年時間，他看見洋蔥產業逐漸沒落，感慨地說，種植面積一直減少，農村人口也一直老化，如果沒有引進機械取代人力，洋蔥產業勢必消失。
因此，兩兄弟購入分級選別機及進口播種機，且自己培育種苗，不僅省工栽培，才還能在同一時間種完所有蔥苗，可省去3分之1人力。謝永仁說，除自有5公頃蔥田外，契作面積將近100公頃，洋蔥耐貯放，保存條件好的話可長達半年之久，銷售到餐廳、量販超市及加工使用，用途相當廣泛。
農糧署南區分署長姚志旺表示，恆春半島是洋蔥主要產區，目前面積約在550公頃左右，但今年種植期間因氣候影響延後種植，而較慢種的碰到最近炎熱天氣，球型略小，大中球比率在4：6之間，目前價格大球15公斤裝約在270元，中球240元，價格比往年略高。
(中時)
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