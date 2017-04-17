女子疑岡山滯洪池尋短 警民合力成功攔阻

張女走入滯洪池尋短獲救。(翻攝畫面)

高市張姓女子疑憂鬱症發作，昨(16)天下午3點多在岡山區滯洪池旁啜泣，突起身往池中走去，被民眾發現報警，警民合力攔阻，但因滯洪池底泥濘不堪，寸步難行，花了好大一番功夫，才將張女帶回岸邊，送醫幸無大礙。

岡山分局前峰派出所昨天獲報，有女子疑似輕生，所長潘福良立即指揮線上巡邏警員孫昭明、李晟暐，火速馳赴現場查處發現，該名女子已走入池中水深及腰。

員警在岸邊不斷試圖安撫，女子不顧員警在岸邊呼喊，越哭越激動，執意往池水深處走去，情急下，員警奮不顧身跳水救人，女子奮力抵抗，大喊不要拉我。

經過一翻折騰，員警制服及鞋子都泡在污泥裡，最後從泥濘中徒手抱起女子，將女子帶回岸邊，並陪同該女子上救護車至空軍醫院治療。

經了解，張女是單親媽媽，獨力扶養2名小孩，疑因生活困頓，喝完酒憂鬱症發作，情緒失控想不開尋短；警方除了聯繫親友陪伴，也以自殺通報社會局給予協助和關懷。

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(中時)