日月潭雲品溫泉酒店 母親節專案

雲品溫泉酒店推出凍齡等專案，讓子女陪媽媽溫馨過節。(沈揮勝翻攝)

「慈母手中線」6吋三色客製化專屬蛋糕。(沈揮勝翻攝)

母親節將至，送禮、吃飯都是子女表現心意的最佳方式！隨著歲月飛逝，是否也忘了媽媽也曾是那位愛美的少女；「媽媽變姐姐 美麗好心機」，日月潭雲品溫泉酒店5月14日母親節當天，邀請媽媽美麗變身，由專業的妝髮師為媽媽進行改造，一起倒轉時光，並且為媽媽安排了「凍齡餐」，其中一道富含膠元蛋白的魚鱗料理，將為媽媽鎖住元氣，活動限量3組，報名請上雲品官方粉絲團。

同日下午4點的「媽咪愛SPA講座」歡迎子女帶著媽媽一起參加，40名限額免費報名，專業芳療師將傳授如何簡單變美麗並且有機會獲得資生堂禮品。飯店主打的母親節蛋糕「慈母手中線」，亮紫色的暖色調，包覆著芝麻、南瓜紅藜米等多款養生食材，外觀呈現毛線球造型，象徵媽媽緊緊圈繞住全家人的心。

犒賞媽媽，預訂中、西餐廳享優惠，5月12及13日預訂丹彤西餐廳的午餐或下午茶時段，只要出示跟媽媽合照並打卡在雲品即可享全桌8折；寒煙翠中餐廳推出「煲」貝媽媽，帶媽媽用午餐，單筆消費滿$2,000以上，即加贈售價$420~$480的煲類8選1。預訂專線049-285-6788。

雲品指出，凡在即日起到30日在活動頁面，上傳半年內與媽媽的合照，並留言告白媽咪，5月4日抽獎公告各館3組入選者，各可獲得雲朗集團各飯店之聯合住宿券一張(市值2500)，於5月14日母親節當日，將媽媽交由專業的彩妝師進行美麗變身，合照後再陪媽媽一同享用「凍齡餐」。5月15到20日，變身成功的媽咪們，還可參加網友票選，邀請親友們網路齊讚聲，5月21日公告最佳人氣獎，將可獲得雲品平日住宿券一張(價值1萬6500+服務費一成)。

雲品溫泉酒店表示，西點主廚陳旻詳以健康養生的設計概念，取材在地，打造一款擁有六層的豐富口味，但嘗來風味清新的蛋糕，讓媽媽與全家人都可以開心吃得無負擔。

口味由上而下，第一層「芝麻豆腐」、第二層「開心果杏仁海綿」、第三層是日月潭的粟子南瓜搭配有「穀類的紅寶石」之稱的高營養價值的紅藜米「南瓜紅藜米」、第四層是以黃金比例製作的手工「杏仁糖片」、第五層魚池鄉香菇的「香菇起士」以及最後一層的「開心果海綿」。

而外表亮麗的紫紅色，選材自南投竹山山藥(另有竹山黃地瓜、竹山紫地瓜提供客製化的多樣選擇)，主廚以毛線的概念呈現，象徵著母親的愛環環圈繞包覆住子女。

(中時)