點火照明引祝融 賊再偷工廠失風落網

廖男（右）遭警方逮獲。（楊明峰翻攝）

廖男上次偷竊時點火引發火警。（楊明峰翻攝）

44歲廖姓男子10日凌晨闖入桃園市觀音區新富路1間廢棄工廠行竊，因點火照明釀成祝融，廖男嚇得當場逃逸，不料時隔6天，廖男16日又返回原地行竊失風，被獲報趕來的員警逮獲。

大園分局新坡派出所所長黃信雄表示，廖男靠偷竊變賣贓物維生，10日闖入廢棄電路板加工廠工廠，想要偷拔零件變賣。由於當時一片漆黑，他點了打火機燃燒衛生紙照明，火苗不慎掉到一旁的棉被，引發火警，廖男嚇得連機車都忘記，就徒步逃逸。

不死心的廖男，16日上午再到該工廠行竊，被路過民眾發現報警。新坡所副所長黎萬仁、警員陳舒淇、姜彣勳獲報到場逮捕廖男，起出作案工具及偷來的鐵片。

廖男落網供稱，只想撿東西拿去變賣，不知道到工廠有相關產權，訊後依竊盜、公共危險等罪嫌移送偵辦。

(中時)