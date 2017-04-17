四肢麻痺不能控制 瓊瑤劇女星驚爆喝咖啡中毒
中國女星曹穎曾演出經典瓊瑤劇《又見一簾幽夢》，更和成龍合作過《醉拳2》在中國大陸頗具知名度，而42歲的她，婚後為了照顧孩子減少工作量，但仍常在微博更新近況，跟粉絲互動，而今天凌晨她卻突然po文，劈頭就說「活過來了」，驚曝開車中發生中毒現象，麻痺到無法控制方向盤，而致使這症狀的，疑似是一杯咖啡。
今曹穎po文感謝醫護人員的醫治與照顧，才讓自己從中毒麻痺中活了下來，她表示這些天因工作熬夜，疲勞之際在下午喝了杯濃咖啡，沒想到晚上開車接了兒子上高速公路，「忽然心悸，呼吸困難，手腳發麻，抽筋！險些撞車，實在不能控制車輛了！」，最終靠著僅存的力量堅持著開下高速公路，就被救護車送往醫院。
她表示當時感覺到自己完全不能呼吸，也無法控制四肢，很可能是因為咖啡因中毒加上血中缺鉀，而且本身又有氣喘，才會如此嚴重，就這樣直到深夜3點多才病狀才稍微和緩，曹穎透露就醫過程中，兒子一直著急地陪在她身旁，更因擔心媽媽而落淚，讓她相當自責，嘆息「沒照顧好自己的身體是我的錯，後悔年輕時瘋狂工作對健康的揮霍，現在讓老的小的跟著擔心害怕」，也表示應該更注意自己的身體狀況，未來可能得完全戒掉咖啡比較安全。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。