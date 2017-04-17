四肢麻痺不能控制 瓊瑤劇女星驚爆喝咖啡中毒

女星曹穎疑因過勞又喝了濃咖啡，導致四肢麻痺無法控制，差點釀成車禍。(取材自曹穎臉書)

中國女星曹穎曾演出經典瓊瑤劇《又見一簾幽夢》，更和成龍合作過《醉拳2》在中國大陸頗具知名度，而42歲的她，婚後為了照顧孩子減少工作量，但仍常在微博更新近況，跟粉絲互動，而今天凌晨她卻突然po文，劈頭就說「活過來了」，驚曝開車中發生中毒現象，麻痺到無法控制方向盤，而致使這症狀的，疑似是一杯咖啡。

今曹穎po文感謝醫護人員的醫治與照顧，才讓自己從中毒麻痺中活了下來，她表示這些天因工作熬夜，疲勞之際在下午喝了杯濃咖啡，沒想到晚上開車接了兒子上高速公路，「忽然心悸，呼吸困難，手腳發麻，抽筋！險些撞車，實在不能控制車輛了！」，最終靠著僅存的力量堅持著開下高速公路，就被救護車送往醫院。

她表示當時感覺到自己完全不能呼吸，也無法控制四肢，很可能是因為咖啡因中毒加上血中缺鉀，而且本身又有氣喘，才會如此嚴重，就這樣直到深夜3點多才病狀才稍微和緩，曹穎透露就醫過程中，兒子一直著急地陪在她身旁，更因擔心媽媽而落淚，讓她相當自責，嘆息「沒照顧好自己的身體是我的錯，後悔年輕時瘋狂工作對健康的揮霍，現在讓老的小的跟著擔心害怕」，也表示應該更注意自己的身體狀況，未來可能得完全戒掉咖啡比較安全。

(中時電子報)