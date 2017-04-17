簡文秀高唱客家本色 日賞桐花夜賞螢

今新竹縣政府在縣政大廳召開記者會，宣布將於4月22日在新竹縣橫山鄉合興車站-2017客家桐花祭「花見浪漫台三線」開跑。(圖/億光文化基金會提供)

今（17）日上午新竹縣政府在縣政大廳召開記者會，宣布將於4月22日在新竹縣橫山鄉合興車站-2017客家桐花祭「花見浪漫台三線」開跑。記者會聲樂家簡文秀特別排除行程出席支持，上周簡老師剛接受駐日大使謝長廷以及新竹縣縣長邱鏡淳的邀約，前往日本東京崇正公會第51屆客屬懇親大會演出，成功為台灣做一個圓滿的國民外交後，邱縣長再次熱情邀約簡老師參加今年新竹縣客家桐花祭開幕式音樂會的演出。

在這次新竹縣桐花祭開幕音樂會中，簡老師將演唱台灣歌謠「四月望雨－四季紅、月夜愁、望春風、雨夜花」以及客家經典歌曲「客家本色」，簡文秀表示這次特別選唱「四月望雨」是因為「四月望雨」是她的學長也是客籍作曲家鄧雨賢所作，他們都是台北教育大學 (前身為台北師範學院)畢業，也就是應驗了樂壇盛傳的一段「學長作曲學妹唱」的佳話，尤其在客家桐花祭音樂會上，演唱鄧雨賢的作品「四月望雨」更是別具一番意義。簡老師常說到這幾首在所有台灣人的心中，已經不是歌曲，而是深植在台灣民眾內心深處靈魂的旋律，幾乎老少都朗朗上口，就是不會唱也聽過，所以她常在音樂會上唱開玩笑地說，如果生長在台灣不會唱也沒有聽過的民眾要閉門思過，總是引起現場聽眾深覺同感而哈哈大笑。

今新竹縣政府在縣政大廳召開記者會，宣布將於4月22日在新竹縣橫山鄉合興車站-2017客家桐花祭「花見浪漫台三線」開跑。(圖/億光文化基金會提供)

簡文秀她是閩南人，會唱的客家名謠不多，但說來她還蠻用功的，為了唱「客家本色」這首歌，當時還特別就教前客委會主委鍾萬梅作老師，並且連續三個禮拜天天不停練唱，就是要把「客家本色」這首歌曲的韻味唱得更貼切與優美。

4月22日上午10時新竹縣客家桐花祭開幕音樂會，演出者除了簡文秀以外，還有朱俐靜、殷正洋、築夢舞集、曾雅君、王鳳珠以及赫赫有名的長榮交響樂團，絕對是一場精采也驚艷的音樂饗宴。簡老師表示不管是客家民族或是熱愛客家文化的民眾，都能來為這個客家文化盛事加油相挺，現場億光文化基金會贈送賞螢燈筆以及螢火蟲CD專輯限量各1000份供現場觀眾索取，這是一份科技與人文並陳的精美極品，歡迎索完為止。尤其最特別的是可以聽到她演唱客家歌曲，相信民眾一定非常期待也好奇地想知道擅長演唱台灣歌謠的簡文秀，唱客家歌曲會是那一般的曲趣與韻味呢？

4月22日上午10時在新竹縣橫山鄉合興車站有一場相見歡的日賞桐花夜賞螢的盛會，不見不散喔!

(中時電子報)