涉勾結房仲詐貸 合庫經辦北檢複訊

合作金庫南京西分行賴姓經辦人員(左)涉嫌勾結房仲投資客，多次協助詐貸總額近1億元。台北地檢署今日指揮台北市調查處，搜索並約談賴男到案。（圖／蕭博文）

合作金庫南京西分行賴姓經辦人員涉嫌勾結房仲投資客，自2010年至2011年間，放任投資客以人頭對保、高估擔保品、違反內部審查規定，多次協助詐貸總額近1億元，事後每筆貸款收受2至5萬元不等匯款，並接受喝花酒等飲宴招待。台北地檢署今日指揮台北市調查處，搜索並約談賴男、李姓經理、黃姓襄理等3名合庫員工，並約談陳姓投資客的王姓女友到案，全案依銀行法背信罪嫌偵辦。

市調處晚間陸續將賴男等人移送北檢，刻由檢察官複訊中。

檢調指出，投資客雖有支付合庫利息，但最後因周轉不靈，且以人頭對保，導致合庫無法取得擔保品，全案因而曝光。

(中時)